Maschile o generico?

Pare che, nelle lingue romanze, italiano incluso, quindi, il genere maschile sia anche il generico, ragion per cui ci si può tranquillamente rivolgere agli italiani, invece di dire italiani e italiane, o ai consumatori, invece di dire consumatori e consumatrici etc.

Non solo: dicono che se davvero ci fosse una relazione fra dire solo “telespettatori”, quando ci si rivolge a tutta la platea, tralasciando dire dire anche telespettatrici, e un trattamento non paritario rivolto alle donne, allora ci si dovrebbe aspettare un rapporto più paritario nelle culture dove si parlano lingue senza genere, che sono il 70% delle lingue del mondo.

Oppure in lingue dove è dominante il genere femminile, come per esempio l’arabo. Ma… pare non essere così. Pare che in arabo la stessa parola “califfo” sia di genere femminile, eppure non ci sono mai stati califfi (o califfe) donne. Ci dispiace molto per la Boldrini.

Non solo: gli studiosi dicono che lo “sdoppiamento”, usare quindi anche “lavoratici” invece di dire solo “lavoratori” se ci si riferisce a un gruppo di uomini e donne, sarebbe discriminante in quanto si finirebbe per considerare le donne non appartenenti a una categoria, quella dei lavoratori, a cui invece appartengono di pieno diritto.

E, infine, che dire di coloro che non si sentono né uomini, né donne? Prima o poi dovremo aggiungere un’altra declinazione della parola oltre a consumatori e consumatrici?

Per tornare alla “Presidentessa” della Camera: è in pessima compagnia. La “sindaca” (sic) di Barcellona non è da meno. Pare che Ada Colau, in mancanza di cose più intelligenti da fare, abbia iniziato a parlare di “donanatge” al posto di “homenatge” (omaggio), pensando, in modo assolutamente errato, che la parola derivasse da “home”.

Abheda è una parola sanscrita che vuol dire “inesistenza della differenza”.

Per chi fosse interessato, questo è il decalogo del Cercle Abheda (en català).