United Colors of Boldrini

E’ curioso come non si possa dire nulla, ma proprio nulla, contro nessuna minoranza; neppure contro gli zingari, cioè un popolo intero che fa lo stesso lavoro dei politici: danno fastidio e rubano. Salvo rare e benemerite eccezioni, si intende.

E, invece, se non la pensi come la Boldrini o Renzi o Vendola o la Moretti o qualche simile “genio”, vieni immediatamente accusato di essere razzista, fascista, populista etc.

E nessuno che alzi un dito per difenderti.

La verità, pure e semplice, è che i fascisti oggi sono i rossi.

Alla sinistra vanno bene, anzi benissimo, tutte le differenze.

Tranne quelle, anche fosse solo modeste, di opinione.

Il loro mondo ideale è quello di United Colors of Benetton.

Tutti di colore diverso, e coi maglioncini di colori diversi.

Ma per il resto, pensiero unico.