Travaglio e la media del pollo

Me la prendo con Travaglio perché sulla Croce Rossa io non sparo.

Non scendo al livello di Mieli, che ha scritto che in Italia, a causa dei dubbi di alcuni sui vaccini, starebbe esplodendo un’epidemia di tetano, che è una malattia non contagiosa.

Travaglio ha scritto che il M5S alle elezioni comunali dello scorso anno ha preso il 20% nei capoluoghi di provincia; e quest’anno, pare, il 10%. Hanno dimezzato i loro voti!

I dati parlano chiaro! — che è una delle più grandi stronzate della nostra epoca.

Ma che, un po’ come le cagate di Renzi, attecchisce fra chi non sa usare il cervello.

E’ vero, lo scorso anno alle elezioni comunali il M5S ha preso il 20,5% dei voti.

Però la grande maggior parte dei voti — quasi 3 voti su 4 dei voti presi nei capoluoghi — li hanno presi a Roma e Torino, dove hanno preso il 35% e il 30% dei voti.

Togli le due eccezioni, e scopri che negli altri capoluoghi si erano fermati al 9,79%.

Come domenica scorsa. Caro Travaglio, stavolta hai preso un bel granchio anche tu.