Paese che vai, social media che trovi.

Facebook è stato inventato per tacchinare qualche studentessa, da un programmatore che probabilmente si sarebbe preso un picche, visto che avrebbe provato a parlarle in C.

Per non parlare delle orrende ciabatte di plastica con cui va in giro, roba che neanche i nuotatori della DDR ai tempi…

Egomnia, invece, è stato inventato per trovare uno stage non retribuito.