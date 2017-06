Breve storia di Matteo Schettino.

Un miracolato e un inadeguato.

Ottimo concorrente a La Ruota della Fortuna.

Diventa sindaco con l’aiuto di Berlusconi che candida Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina. Se avesse candidato Giancarlo Antognoni, col cazzo che avrebbe vinto.

Viene scelto da Napolitano, che pure non lo amava, come ultima speranza della partitocrazia contro il M5S e per la paura di vedere un partito euroscettico vincere le elezioni europee prima del semestre di presidenza italiana della UE.

Ingrassa come un vitello e si monta la testa.

Referendum del 4 dicembre: è torcida.

Vince le uniche elezioni che il PD vince (quasi) sempre, le primarie, e pensa di essere tornato a essere un #gallodidio.

A fine mese perde Genova, e magari pure La Spezia e Piacenza.

Poi vediamo.

—

Le mie previsioni per il ballottaggio. Dove c’è il punto di domanda, mi astengo.