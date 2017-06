Sto leggendo un breve libro scritto da una professoressa di filosofia di un liceo francese.

In T’es sur Facebook?, Anne Dalsuet ci parla dei social network e del concetto di amicizia, di come si è modificato ed è anzi stato stravolto online. Cita Aristotele e Tommaso d’Aquino, Nietzsche e Jaron Lanier, Gilles Deleuze e Pierre Lévy, John Barnes e Stanley Milgram, Zygmunt Bauman e Hal di Odissea nello spazio — e non risulta mai pesante!

Vivendo in un Paese nel quale più che Come fare business con Instagram non pubblicano, lasciami dire: Douce France! Altra cultura.

Anzi, semplicemente: cultura. Cultura del presente, quella che manca del tutto, in Italia!

P.S.

La flânerie numérique n’existe pas sur les réseaux sociaux.

Questa è una delle tesi dell’autrice. Il dolce perder tempo è stato sostituito da un affannarsi per sembrare più belli o più intelligenti o più di sinistra o più di successo di quello che si è.