Lavaggio del (poco) cervello

Mi sta venendo un’idea: mentre la pubblicità di una volta parlava a “qualcuno”, tipo i lettori di una rivista, la pubblicità online non parla a nessuno. Ognuno di noi potrebbe benissimo vedere una pubblicità diversa, a seconda di come ci hanno classificati. Che sia per questo che le aziende vogliono far finta di avere “conversazioni sui social media”?

Tutta apparenza, insomma. Come, se mi è permesso un parallelo in politica, la “sinistra” di oggi è a favore di ogni tipo di diversità esterna, che sia diversità di colore della pelle, orientamento sessuale o cultura — comprese le culture intolleranti, ma profondamente contraria all’unica diversità che conta davvero, ovvero quella di pensiero…