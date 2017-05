E’ uno spettacolo curioso e tutto politico, quello della battaglia riguardo i vaccini.

Quanti saranno gli italiani contrari a ogni tipo di vaccino, e magari anche contrari a lenti di vetro per vedere meglio, motori elettrici o a combustione o vestiti fatti con due tipi diversi di tessuto, come vietato nella Bibbia nel Deuteronomio (22:11)?

L’1%? Il 2%?

Non di più, siamo seri. E c’è una percentuale simile in ogni Paese al mondo.

Il problema non sono loro. Il problema è quel 50% della popolazione che deve mettere la bandiera con l’arcobaleno su Facebook dopo l’eccidio di Orlando perché lo fanno tutti gli altri. O che sono “tutti Charlie”. Almeno fino a quando Charlie non dice che in Italia le ricostruzioni dopo i terremoti le fa la mafia, o comunque imprenditori ladri che si fanno pagare per scuole e ospedali anti-sismici, e poi costruiscono col cartongesso e la sabbia. A quel punto, metà di quelli che erano Charlie si sentono in dovere di ricordare ai cugini transalpini che al bidet hanno dato solo il nome, ma non lo usano più…

Abbiamo, quindi, un esercito di combattenti da tastiera, neppure tutti vicini al “Partito della Nazione”, quell’obbrobrio dei Renzi, Boschi, Alfano, Verdini e De Luca, insomma, che sono diventati tutti medici e scienziati ma a cui, apparentemente, va benissimo che degli Esteri si occupi uno che non sa l’inglese come Alfano, del Lavoro uno che dice che per trovare lavoro bisogna giocare a calcetto con le persone “giuste”, come Poletti, dell’Istruzione una che dice di essere laureata ma non lo è come la Fedeli e della Sanità… una che ha preso la Maturità Classica e che quindi è sicuramente esperta di vaccini.

Il problema vero non è l’1% di crociati anti-vaccinisti e, tanto meno, quel dieci o venti per cento di italiani che iniziano a farsi delle domande. Il problema sono quelli – a iniziare dal PD – che non vogliono che queste domande possano neppure essere fatte.

Tre domande, almeno:

1. Abbiamo più vaccini obbligatori che negli altri Paesi europei? Come mai?

2. Perché abbiamo alcuni vaccini non obbligatori messi insieme agli obbligatori, senza possibilità di scegliere di fare solo gli obbligatori?

3. Come mai in Francia hanno smesso con somministrazioni multiple di vaccini, tipo la famigerata “esavalente” che invece in Italia è ancora in vigore?