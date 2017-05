“Non posso permettermi un iPhone” è una delle migliori frasi per distinguersi dalla massa a Milano. Provala! Funziona molto meglio del nuovo modello del telefono di Apple e molto meglio di un’auto da 100 mila Euro. OK, forse meglio di una Aston Martin no.

Io ho iniziato a usarla con l’unico obiettivo di tagliare corto sulle faide iOS vs Android, ma poi ho scoperto che aveva anche un secondo vantaggio, appunto il distinguersi.

Quando ho di fronte un interlocutore particolarmente tenace, di solito aggiungo: e anche se potessi permettermelo, non lo vorrei. A me il telefono cade per terra ogni 6 mesi.

E qui vedi proprio l’orrore dipinto sul suo viso. Ma come? Sembra che ti dicano: io spero davvero che tu vada almeno a chiedere perdono a Carugate, se non a Cupertino.

—

Per fortuna, presto avremo un Tempio anche a Milano. Chi scrive, invece, spera di continuare con il suo Moto G seconda generazione comprato 3 anni fa fino al 2020.