Come era chiaro che sarebbe successo, Marine Le Pen ha non vinto.

Prima o seconda cambia poco; al secondo turno sarà spazzata via.

Considerazioni:

Due ore dopo il voto vengono già dati i risultati per definitivi. In Francia sono molto più veloci a contare i voti che altrove, oppure hanno semplicemente persone che gli exit poll li sanno fare davvero e non sbagliano? Il confronto è davvero duro se pensi ai casini che sono la norma nelle elezioni nella Grande Repubblica delle Banane d’Oltreoceano.

Leggo qui per la prima volta il programma della Le Pen. Ok, magari il suo programma non sarà esattamente come lo descrive Libération, ma ce ne è a sufficienza per chiedersi: ma questa pensava davvero di poter vincere? Nel 2017? Uscire dalla UE; uscire dalla NATO; pena di morte; servizio militare obbligatorio; divise a scuola. E i piccoli Balilla no?

Ma il capolavoro al contrario è l’eliminazione dei matrimoni gay. Ma sei matta? La sinistra francese, molto meno scaltri e molto meno figli de na mignotta della “sinistra” italiana, si è suicidata approvando i matrimoni gay e rimanendo quindi senza alcuna “idea” o programma elettorale, e tu vuoi abolirli dando loro qualcosa per cui combattere?

Neppure Rajoy, che è meno scemo di quello che sembra, ci ha provato, e i fatti dimostrano che ha avuto ragione lui: il PSOE ha finito per appoggiare il suo governo!

E’ ormai cosa nota: approvati i matrimoni gay, alla “sinistra” tutta banche ed economia e globalizzazione e finanza rimane ormai ben poco: solo “idee” che non arriverebbero al 50% di consenso neanche se si votasse solo nei centri sociali: i cessi per i/le trans; gli zingari popolo eletto; la modifica della lingua per fare dire sindaca e ministra; le quote rosa per portare al potere le Boschi e le Madia e le Fedeli e le Lorenzin; l’immigrazione senza freni e la società multirazziale modello United Colors of Benetton…