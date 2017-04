Ma ti sei accorto che reddit è diventato il quarto sito più grande negli USA, dietro a Google, YouTube e Facebook e davanti ad Amazon, Wikipedia, Yahoo!, Twitter, Netflix, Ebay?

Qual è la strategia della tua azienda su reddit? Ad esempio: per una volta non fare un cazzo di nulla e non rendervi ridicoli non va bene? Oppure, potresti spostare su reddit metà del tuo budget pubblicitario, quella metà che un paio di anni fa avevi messo su Pokemon GO.

Visto che siamo in Italia, aspetto al varco gli “esperti” di reddit con account creati l’altro ieri e qualche “upvote” rimediato in modalità circle-jerk dagli amici degli amici.

Senza contare che… Cosa mai vorresti fare? Compri un po’ di pubblicità, che poi non è pubblicità ma direct marketing, paghi per i click, vedi di portare un po’ di utenti su un sito aziendale fatto, si spera, un po’ meno alla cazzo di quello attuale. Parola grossa, strategia…