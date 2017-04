Nelle democrazie, tipo di regime politico abbastanza diffuso al di là delle Alpi, nessuno dice cazzate tipo che non si deve votare perché lo spread è alto (quindi, governo Monti), perché bisogna prima scegliere la nuova legge elettorale (quindi, governo Letta), perché c’è il semestre di presidenza della UE e bisogna “fare bella figura” (quindi, governo Renzi; e che si possa fare bella figura con Renzi fa davvero ridere) e tantomeno perché bisogna arrivare a maturare il vitalizio (quindi, governo Gentiloni).

Nelle democrazie votano, e decidono oggi di votare fra 50 giorni, senza tante inutili seghe mentali e con il Brexit di mezzo.

Poi non so cosa succederà se vinceranno lo Scottish National Party in Scozia e il Labour o i Lib Dem in Inghilterra. Però è da secoli che hanno deciso che è meglio contare che tagliare le teste (o comprarle, come si fa in Italia), e quindi votano.