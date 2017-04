È la mia settimana. La settimana in cui mobile vuol dire mobile, cazzo.

La Design Week di Milano è la mia settimana. In due ore ho chiacchierato in italiano con una bulgara che studia a Londra e ha studiato a Mendrisio e che fa strane lampade. In spagnolo con un cileno, e poi con i suoi compagni di corso tedeschi. Con ben tre gruppi diversi di designer valenciani. Con dei tedeschi di Hannover che mi hanno dato dello strano caffè verdognolo. Con una svizzera che mi ha dato dello strano tè (si scrive così?). Con una bella quanto algida svedese di Göteborg (niente, non si è sciolta neppure quando le ho detto, ah, Jotebori!). Con dei catalani che creano suoni stropicciando la carta. Con degli austriaci di Graz che fanno sgabelli di legno incredibili.

È il mio ambiente.

Una volta mi divertivano anche le fiere del marketting, dove ascoltavi noiosi sedicenti businessmen dire che la loro era “a revolution in online advertising”, un sistema di “precision targeting” fantastico, una soluzione ASP (ora si dice Saas) che avrebbe cambiato il mondo, una “turnkey solution” (giri la chiave e parte? boh) per fare sa il cazzo cosa.

Poi sono guarito.

Il marketing è una malattia.

Io, fossi in te, mi fiderei solo di chi ti dice che è una merda, ma un po’ ne devi fare.