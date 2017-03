Il PD ci ha abituati a incredibili vittorie. Tutte all’estero, ma notevoli. Per dire, non ti ricordi di Zapatero? Certo, poi la Guzzanti si è dimenticata di dirci che Zapatero non ha fatto nulla per mettere fuori legge la Fundación Francisco Franco, che non solo è ancora operativa, ma continua addirittura a ricevere finanziamenti pubblici.

Oppure l’abbronzato. Una grande vittoria, quella del PD con Obama! Premio Nobel per la Pace prima ancora di diventare Presidente, e poi guerre in Siria e in Libia, come al solito per esportare la democrazia e, più che altro, per importare il petrolio.

E Hillary Clinton. Ah, no, Killary no.

E adesso, sorpresa delle sorprese, scopriamo che il PD ha vinto anche in Olanda.

La curiosa vittoria del PD in Olanda

Sì, insomma, non proprio con uno si sinistra, Rutte. Il suo partito, VVD, si chiama People’s Party for Freedom and Democracy, è un partito liberale e liberista, e al Parlamento Europeo sta con ALDE, Alliance of Liberals and Democrats for Europe.

Ah, sì, e non ha proprio vinto: il suo partito è passato da 41 a 33 cadreghe in Parlamento.

E gli alleati di governo di Rutte, il PvdA, il Labour Party olandese, questo sì dell’area (teorica) del PD, e come il PD parte del gruppo Progressive Alliance of Socialists and Democrats al Parlamento Europeo, è passato da 38 a 9 cadreghe. Ops.

Però hanno perso i populisti di Wilders. Beh, perso. Sono passati da 15 a 20 cadreghe.

E gli altri populisti, perché di populisti è ormai piena l’Europa, quelli non di destra ma di sinistra, GroenLinks (Dutch pronunciation: [ɣrunˈlɪŋks]), i Verdi di Klaver, sono passati, un po’ come si è già visto con Syriza e con Podemos, da 4 a 14 cadreghe.

Sì, insomma, una grande e alquanto curiosa vittoria, quella del PD in Olanda.