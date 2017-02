Qual è il vero scopo delle metropolitane? Gli scopi veri, non quelli dichiarati.

Le metropolitane servono innanzitutto per dare commesse ai costruttori.

Se i lavori sono in ritardo per problemi finanziari di Comune o Regione,

tanto meglio: il costruttore incassa delle penali senza fare nulla.

Anche quando non servono, le metropolitane servono per “creare lavoro”.

Se i lavori sono in ritardo, tanto meglio. Abbiamo “creato lavoro”

più a lungo, e quindi avremo più persone che ci saranno riconoscenti.

Le metropolitane servono per questioni di prestigio, per far vedere che si

è una grande città e che si è in gamba e si gestisce qualcosa di complicato.

In verità, è noto che chi è in gamba preferisce le cose semplici.

Jaime Lerner, brillante architetto e urbanista brasiliano che è stato per

tre volte sindaco di Curitiba, ama dire che un problema è interessante e la

soluzione sarà buona quando lo devi risolvere togliendo uno zero al budget.

Le metropolitane servono a liberare le strade dagli autobus, che a loro

volte nel dopoguerra eliminarono i tram per lo stesso motivo, ovvero per

far sì che le automobili potessero (e che oggi possano) scorrere meglio.

Una delle poche cose positive delle metropolitane è che i lavori bloccano

a lungo il traffico delle automobili. Il dramma, e la triste riprova di tutto

quello che ho scritto sopra, è cosa succede una volta terminati i lavori.

Quando c’è una nuova e fiammante metropolitana, e già che la gente si è

abituata a non passare più di lì in auto, cosa fanno? Parchi, giardini,

altalene, giochi delle bocce, panchine e le strade solo per le biciclette?

No, riaprono la strada al traffico.